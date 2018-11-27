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Акциз на цигарки з нового року виросте на 20%

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. З 1 січня 2019 року ставка акцизного податку на тютюнові вироби збільшиться на 20%. Таке рішення ухвалили народні депутати, підтримавши законопроект №9260, передає УНН.

Окрім того, згідно з документом, податок на цигарки у 2019 році зросте двічі: з 1 січня - на 20%, і з 1 липня - ще на 9%.

Відповідні податкові зміни стосуються виключно цигарок і на алкогольну продукцію не поширюються, хоча спочатку КМУ пропонував підвищити акциз і на горілку теж, уточнив у коментарі УНН експерт Олексій Дорошенко.

"Що стосується алкоголю - все, як і планувалося, акциз не підвищують. Документ стосується виключно акцизного податку на тютюнові вироби", - сказав він.

Нагадаємо, як писав УНН, алкогольний ринок в Україні тінізований більше, ніж наполовину.

Також нагадаємо, у компанії Beverage Trading Company заявили про те, що їхні колишні бізнес-партнери спробували привласнити і перепродати горілчаний бренд Medoff через офшори.

Українські Національні Новини

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