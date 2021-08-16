Акции "Кернел" штормит на Варшавской бирже

ukru
Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 12884 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 43789 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 135383 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 153116 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124462 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120813 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 157386 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124895 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 169099 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143570 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 78505 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 63013 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 49501 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 55672 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 69556 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 153119 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 157386 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 316379 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 283153 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 267709 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 135390 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 127683 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 169102 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 124443 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 124307 просмотра
Актуальное
Акции "Кернел" штормит на Варшавской бирже

Акции "Кернел" штормит на Варшавской бирже

Киев  •  УНН

 • 18627 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. После обнадеживающего роста акции агрохолдинга “Кернел” Андрея Веревского вновь устремились вниз, сообщает УНН со ссылкой на Варшавскую биржу.

Максимальные значения за день были на отметке 55,7 злотых за акцию, минимальные — 54,5 злотых.

Сегодня акции “Кернел” подешевели на 0,36 % до 55,1 злотых, а за последние 5 дней упали в общей сложности на 1,61%.

Среди факторов, которые способствуют росту цен “Кернел” на бирже: недавнее заявление самой компании о проведении buy — back, обратном выкупе собственных акций на сумму в 250 млн долларов, после чего акции компании впервые за длительное время перешагнули отметку в 54 злотых за штуку.

Но на равне с этим акции “Кернел” тянет вниз преобладающее количество негативных факторов, среди которых:

— намерения правительства ввести ограничения на экспорт подсолнечного масла и тем самым остановить стремительный и, как полагают эксперты, неестественный рост цен на продукцию, которая на 100% производится в Украине, но на внутренний рынок отпускается по завышенным (мировым) ценам.

— рассмотрение в Верховной Раде президентского законопроекта об олигархах, согласно которому основатель “Кернел” Андрей Веревский имеет все шансы оказаться в этом списке и быть ограниченным в действиях.

— международные тяжбы с “Кернел” Михаила Стадника, в которых Андрей Веревский терпит поражение и по решению Лондонского международного арбитражного суда обязан выплатить Стадникам более 33 млн долларов с учетом процентов и судебных сборов.

— попытка Нацбанка и ФГВФЛ “отмотать” в Большой палате Верховного суда выигранные Веревским торги по приобретению активов ликвидированного “Дельта банк”, среди которых “Ильичевский зерновой порт”, “Одесский масложировой комбинат”, “Ильичевская зерновая компания”, “Стройбуд Ильичевск”, обеспечены действующими мощностями масложировых комбинатов в Одесской области и инфраструктурой порта г. Черноморска. В случае выигрыша Нацбанка и ФГВФЛ, Веревский лишится своих стратегических масложировых активов.

— Обвинения “Кернел” в земельных махинациях, что, по обещаниям министра агрополитики Романа Лещенко, может обернуться санкциями СНБО. Одним из самых резонансных является конфликт “Кернел” и семьи покойного народного депутата Валерия Давыденко. По словам вдовы Людмилы, “Кернел” воспользовался семейной трагедией и установил контроль над их семейным бизнесом, агрокомпанией “Агродом” (Черниговская область).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы