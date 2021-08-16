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Акції "Кернел" штормить на Варшавській біржі

Акції "Кернел" штормить на Варшавській біржі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Після обнадійливого зростання акції агрохолдингу “Кернел” Андрія Веревського знову прискорилися донизу, повідомляє УНН з посиланням на Варшавську біржу.

Максимальні значення за день були на позначці 55,7 злотих за акцію, мінімальні — 54,5 злотих.

Сьогодні акції “Кернел” подешевшали на 0,36% до 55,1 злотих, а за останні 5 днів впали в цілому на 1,61%.

Серед факторів, які сприяють зростанню цін “Кернел” на біржі: недавня заява самої компанії про проведення buy — back, зворотний викуп власних акцій на суму в 250 млн доларів, після чого акції компанії вперше за тривалий час переступили позначку в 54 злотих за штуку.

Але на рівні з цим акції “Кернел” тягне вниз переважна кількість негативних факторів, серед яких:

— наміри уряду ввести обмеження на експорт соняшникової олії і тим самим зупинити стрімке і, як вважають експерти, неприроднє зростання цін на продукцію, яка на 100% виробляється в Україні, але на внутрішній ринок відпускається за завищеними (світовим) цінами.

— розгляд у Верховній Раді президентського законопроекту про олігархів, згідно з яким засновник “Кернел” Андрій Веревський має всі шанси опинитися в цьому списку і бути обмеженим у діях.

— міжнародні позови з “Кернел” Михайла Стадника, в яких Андрій Веревський зазнає поразки і за рішенням Лондонського міжнародного арбітражного суду зобов’язаний виплатити Стадник більше 33 млн доларів з урахуванням відсотків і судових зборів.

— спроба Нацбанку і ФГВФО “відмотати” у Великій палаті Верховного суду виграні Веревським торги з придбання активів ліквідованого “Дельта банк”, серед яких “Іллічівський зерновий порт”, “Одеський олійножировий комбінат”, “Іллічівська зернова компанія”, “Стройбуд Іллічівськ”, забезпечені діючими потужностями олійно-жирових комбінатів в Одеській області та інфраструктурою порту м. Чорноморська. У разі виграшу Нацбанку і ФГВФО, Веревський позбудеться своїх стратегічних олійно-жирових активів.

— Звинувачення “Кернел” в земельних махінаціях, що, за обіцянками міністра агрополітики Романа Лещенко, може обернутися санкціями РНБО. Одним з найбільш резонансних є конфлікт “Кернел” і сім’ї покійного народного депутата Валерія Давиденко. За словами вдови Людмили, “Кернел” скористався сімейною трагедію і встановив контроль над їхнім сімейним бізнесом, агрокомпанією “Агродом” (Чернігівська область).

Українські Національні Новини

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