Акции автомобилистов проходят на пяти въездах в Киев, ситуация спокойная - ГосЧС

"Сейчас у нас есть информация о пяти (направлениях- ред.). По предварительной информации, это направления: Бориспольское, Броварское, Житомирское, Одесское и Гостомель (Ковельское направление)", - сказали в пресс-службе управления.

Также в пресс-службе отметили, что "пока все спокойно".

Напомним, активисты во время акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали движение на автодороге Бровары-Киев.

Аналогичные акции проходят на Бориспольской, Житомирской и Одесской трассах.