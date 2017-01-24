Акции автомобилистов проходят на пяти въездах в Киев, ситуация спокойная - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сейчас акции протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией происходят на пяти автомобильных направлениях. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе Главного управления ГосЧС Украины в городе Киеве.
"Сейчас у нас есть информация о пяти (направлениях- ред.). По предварительной информации, это направления: Бориспольское, Броварское, Житомирское, Одесское и Гостомель (Ковельское направление)", - сказали в пресс-службе управления.
Также в пресс-службе отметили, что "пока все спокойно".
Напомним, активисты во время акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали движение на автодороге Бровары-Киев.
Аналогичные акции проходят на Бориспольской, Житомирской и Одесской трассах.