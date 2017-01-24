Акції автомобілістів проходять на п'яти в'їздах до Києва, ситуація спокійна - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Наразі акції протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією відбуваються на п'яти автомобільних напрямках. Про це кореспонденту УНН розповіли у прес-службі Головного управління ДСНС України у місті Києві.
"Наразі в нас є інформація стосовно п’яти (напрямків - ред.). За попередньою інформацією, це напрямки: Бориспільський, Броварський, Житомирський, Одеський та Гостомель (Ковельський напрямок)", – сказали у прес-службі управління.
Також у прес-службі зауважили, що "наразі все спокійно".
Нагадаємо, активісти під час акції власників автомобілів з іноземною реєстрацією частково заблокували рух на автодорозі Бровари-Київ.
Аналогічні акції відбуваються на Бориспільській, Житомирській та Одеській трасах.