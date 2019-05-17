Акция протеста у Минюста проходит спокойно - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Акция у здания Министерства юстиции Украины в Киеве в знак протеста против пыток в местах лишения свободы проходит мирно. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
"Сейчас во время проведения акции протеста (у здания Министерства юстиции Украины - ред.) нет задержанных. Акция проходит мирно", - сказали в пресс-службе.
Напомним, активисты Павел Панич и Андрей Поливода приковали себя наручниками у здания Министерства юстиции.
На такой шаг протестующие пошли из-за угрозы жизни своих подзащитных.