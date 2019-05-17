Двоє людей прикували себе кайданками до будівлі Мін’юсту

КИЇВ. 17 травня. УНН. Правозахисник та колишній в’язень прикували себе кайданками до будівлі Міністерства юстиції України на знак протесту проти катувань у місцях позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на правозахисне об’єднання Синдикат ІНФО у Facebook.