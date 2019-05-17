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Двоє людей прикували себе кайданками до будівлі Мін’юсту

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Правозахисник та колишній в’язень прикували себе кайданками до будівлі Міністерства юстиції України на знак протесту проти катувань у місцях позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на правозахисне об’єднання Синдикат ІНФО у Facebook.

“Синдикатівці Павло Панич та Андрій Полівода прикувались наручниками біля будівлі Міністерства Юстиції...На такий крок протестуючі пішли через загрозу життю їхніх підзахисних. На акцію продовжують прибувати небайдужі. За словами учасників Синдикату днями декілька в’язнів перерізали собі вени у Лук’янівському СІЗО через те, що їх етапують до Харківських колоній, що відомі своїми масовими порушеннями прав засуджених та фізичним насильством”, — йдеться в повідомленні.

За словами синдикатівця Павла Панича, його незаконно засудженого друга Василя Бондара, правами якого він опікувався, навмисно везуть у Харківську колонію аби помститися правозахисникам.

“Якщо його відвезуть у Харків, то йому загрожуватиме зґвалтування гумовим кийком та інші катування. Керівництво колонії та місцеві чиновники заробляють на цьому мільйони, тому в’язні бояться писати щось проти Харкова. Навіть колишніх в’язнів потім знаходять та погрожують їм, нерідко вдаються до фізичного насильства щодо них”, — зазначається в повідомленні.

Правозахисне об’єднання “Синдикат” також повідомляє, що вхід до Міністерства юстиції України повністю заблоковано поліцією.

“Не пропускають навіть звичайних громадян, які хочуть передати звернення”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві затримано інспектора Лук’янівського СІЗО, який регулярно забезпечував ув’язнених наркотиками та засобами зв’язку.

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