Два человека приковали себя наручниками к зданию Минюста
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Правозащитник и бывший узник приковали себя наручниками к зданию Министерства юстиции Украины в знак протеста против пыток в местах лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правозащитное объединение Синдикат ИНФО в Facebook.
"Синдикатовцы Павел Панич и Андрей Поливода приковались наручниками у здания Министерства Юстиции ... На такой шаг протестующие пошли из-за угрозы жизни их подзащитных. На акцию продолжают прибывать неравнодушные. По словам участников Синдиката на днях несколько заключенных вскрыли себе вены в СИЗО из-за того, что их этапируют в Харьковских колоний, известные своими массовыми нарушениями прав осужденных и физическим насилием", - говорится в сообщении.
По словам синдикатовца Павла Паныча, его незаконно осужденного друга Василия Бондаря, правами которого он занимался, намеренно везут в Харьковскую колонию чтобы отомстить правозащитникам.
"Если его отвезут в Харьков, то ему грозит изнасилование резиновой дубинкой и другие пытки. Руководство колонии и местные чиновники зарабатывают на этом миллионы, поэтому заключенные боятся писать что-то против Харькова. Даже бывших узников потом находят и угрожают им, нередко прибегают к физическому насилию по отношению к ним", - отмечается в сообщении.
Правозащитное объединение "Синдикат" также сообщает, что вход в Министерство юстиции Украины полностью блокирован полицией.
"Не пропускают даже обычных граждан, которые хотят передать обращение", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве задержан инспектора Лукьяновского СИЗО, который регулярно обеспечивал заключенных наркотиками и средствами связи.