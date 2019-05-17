Акція протесту біля Мін'юсту проходить спокійно - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Акція поблизу будівлі Міністерства юстиції України у Києві на знак протесту проти катувань у місцях позбавлення волі проходить мирно. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
"Наразі під час проведення акції протесту (біля будівлі Міністерства юстиції України – ред.) немає затриманих. Акція проходить мирно", - сказали в прес-службі.
Нагадаємо, активісти Павло Панич та Андрій Полівода прикували себе наручниками біля будівлі Міністерства юстиції. На такий крок протестувальники пішли через загрозу життю своїх підзахисних.