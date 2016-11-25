Акция к Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин состоялась в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Международный день борьбы с насилием в отношении женщин Монумент Независимости в Киеве подсветили оранжевым светом, также участники символической акции подняли 50 оранжевых зонтиков, передает корреспондент УНН.
Как отметили активисты, этой акцией Украина начала всемирную кампанию "16 дней активизма против насилия в отношении женщин".
"Ежегодно в Украине, в результате домашнего насилия погибает более 1500 женщин. В полиции ежегодно фиксируется более 60 тыс. обращений, и это только те, кто решился обратиться. 50% женщин, которые обращаются в больницы и скорую помощь вследствие домашнего насилия это беременные женщины. Сегодня мы хотим говорить о насилии не просто как о явлении а как о нетолерантном отношении по такому виду насилия", - сказала депутат Верховной рады Украины, Ирина Луценко.
Как сообщили организаторы акции, в этот день мировые правительственные и неправительственные организации объединяются в борьбе против насилия в отношении женщин.
Также ко Дню борьбы с насилием над женщинами Монумент Независимости подсветили до 20:00 25 ноября.
Отметим, женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия. 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международный днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Именно 17 декабря 1999 ООН предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.