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Акція до Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок відбулася у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок Монумент Незалежності у Києві підсвітили оранжевим світлом, також учасники символічної акції підняли 50 оранжевих парасольок, передає кореспондент УНН.

Акція до Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок відбулася у Києві

Як зазначили активісти, цією акцією Україна розпочала всесвітню кампанію "16 Днів активізму проти насильства щодо жінок".

"Щороку в Україні, внаслідок домашнього насильства гине понад 1500 жінок. В поліції щороку фіксується понад 60 тис. звернень, і це лише ті хто врешті наважився звернутися. 50% жінок, котрі звертаються в лікарні та швидку допомогу внаслідок домашнього насильства це вагітні жінки. Сьогодні ми хочемо говорити про насильство не просто як про явище а як про не толерантне відношення щодо такого виду насильства", - сказала депутат Верховної ради України, Ірина Луценко.

Як повідомили організатори акції, цього дня світові урядові та неурядові організації об’єднуються в боротьбі проти насильства щодо жінок.

Також до Дня боротьби з насильством над жінками Монумент Незалежності підсвітили до 20:00 25 листопада.

Зазначимо, жінки-активістки всього світу з 1981 року відзначають 25 листопада День проти насильства. 17 грудня 1999 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Саме 17 грудня 1999 року ООН запропонувала урядам, міжнародним організаціям і неурядовим організаціям проводити в цей день заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до цієї проблеми.

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