Акции H&M выросли на 13% из-за неожиданного увеличения прибыли

H&M опубликовал свою квартальную прибыль, которая составила 2,08 млрд крон, это на 1,43 млрд больше прошлогоднего показателя. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Второй по величине в мире торговец одеждой H&M заявил, что квартальная операционная прибыль составила 196 миллионов долларов, что привело к росту акций H&M на 13%.

Новый генеральный директор Даниэль Эрвер, говорит, что причиной роста является то, что потребителям очень понравились весенние коллекции бренда.

Reuters отмечает, что H&M преодолевает вызовы на рынке из-за расширения их конкурента Zara и стремительного роста китайского онлайн-магазина Shein с дешевыми товарами. После того, как эти конкуренты получили долю рынка, новый гендиректор Даниэль Эрвер предложил компании сосредоточиться на своей основной аудитории.

Мы хотим быть надежным модным брендом для молодых клиентов, особенно женщин в возрасте 20-30 лет - сказал он.

В среду Эрвер заявил, что главным приоритетом компании является увеличение продаж, и отход от предыдущего акцента H&M на прибыльности, который приветствовали рынок и аналитики.

Напомним

Самые популярные модные бренды, такие как Zara, Massimo Dutti и Bershka, возобновляют свою деятельность в Украине после временного закрытия из-за российского вторжения, что является еще одним шагом в возвращении крупных международных компаний в страну.

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