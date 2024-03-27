Акции H&M выросли на 13% из-за неожиданного увеличения прибыли

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  51897 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

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Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
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Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  104418 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  131562 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  124452 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138368 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125694 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143454 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134817 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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24 марта 2024, 16:50  •  179868 просмотра

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21 марта 2024, 11:56  •  487967 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  477158 просмотра

Акции H&M выросли на 13% из-за неожиданного увеличения прибыли

Операционная прибыль H&amp;M в первом квартале выросла больше, чем ожидалось, до 196 млн долларов, что привело к скачку акций компании на 13%.

Экономика •   •  7876 просмотра
Акции H&M выросли на 13% из-за неожиданного увеличения прибыли

Атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 18, среди них - трехмесячный ребенок

В результате российского удара по Харькову один человек погиб и 18 получили ранения, в том числе четверо детей в возрасте от трех месяцев до тринадцати лет, были повреждены жилые кварталы, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Война •   •  7588 просмотра
Атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 18, среди них - трехмесячный ребенок

На Николаевщине обнаружили труп без ног, погибший проигнорировал предупреждение о минной опасности - Силы Обороны Юга

В Николаевской области нашли труп мужчины без ног после того, как он проигнорировал предупреждение о минной опасности в прибрежной зоне и подошел к урезу воды, где, вероятно, наткнулся на взрывоопасный предмет, что вызвало смертельные травмы.

Война •   •  9629 просмотра
На Николаевщине обнаружили труп без ног, погибший проигнорировал предупреждение о минной опасности - Силы Обороны Юга

Зеленский ознакомился со строительством фортификаций на Сумщине

Президент Владимир Зеленский проинспектировал на Сумщине строительство фортификационных сооружений с железобетонными конструкциями, огневых позиций для танков и бронетехники и укрытий из гофрированной стали.

Война •   •  9810 просмотра
Зеленский ознакомился со строительством фортификаций на Сумщине

В Севастопольской бухте заметили заход малого ракетного корабля "Каракурт" - партизаны

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" вошел в Севастопольскую бухту в оккупированном Крыму, сообщает партизанское движение АТЕШ.

Война •   •  11426 просмотра
В Севастопольской бухте заметили заход малого ракетного корабля "Каракурт" - партизаны

По Харькову рф ударила авиабомбами - впервые с 2022-го года: попали в школу и между жилыми домами

Впервые с 2022 года российская армия нанесла удары авиабомбами по Харькову, попав в школу и между жилыми домами, в результате чего один человек погиб.

Война •   •  10511 просмотра
По Харькову рф ударила авиабомбами - впервые с 2022-го года: попали в школу и между жилыми домами

Зеленский посетил больницу в Сумской области и пообщался с ранеными бойцами

Президент Зеленский посетил раненых бойцов на Сумщине, пообщался с ними и вручил государственные награды за мужество и службу.

Война •   •  12509 просмотра
Зеленский посетил больницу в Сумской области и пообщался с ранеными бойцами

На Сумщине Зеленский посетил расположение 117-й отдельной бригады ТрО

Президент Зеленский посетил 117-ю отдельную бригаду территориальной обороны в Сумской области, обсудил с командирами оперативную обстановку и текущие потребности в вооружении и технике, а также наградил военнослужащих за мужество и защиту Украины.

Война •   •  10780 просмотра
На Сумщине Зеленский посетил расположение 117-й отдельной бригады ТрО

На Киевщине из-за пожара в доме погибла мать с 7-летним сыном из-за пожара в доме

В селе Гоголев Киевской области мать и ее 7-летний сын погибли во время пожара в доме, вызванного коротким замыканием электропроводки.

Криминал и ЧП •   •  11556 просмотра
На Киевщине из-за пожара в доме погибла мать с 7-летним сыном из-за пожара в доме

57% от общего количества новых ФОПов открыто женщинами: какие направления самые популярные

В течение последних пяти лет наблюдается тенденция, когда женщины открывают больше ФЛП, чем мужчины. В 2022 году, в связи с полной масштабной войной в стране, количество новых ФЛП значительно уменьшилось, однако женщины оставались более активными в этом направлении.

Общество •   •  13885 просмотра
57% от общего количества новых ФОПов открыто женщинами: какие направления самые популярные