Украина договаривается с Италией о продвижении украинских брендов на мировую арену - Свириденко

Италия поддержит украинских производителей в выходе на международные рынки и будет способствовать распространению бренда "Сделано в Украине". Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

На встрече в рамках Саммита министров стран G7 по вопросам промышленности, технологий и инноваций, Юлия Свириденко договорились с Министром предприятий и производства Италии Адольфо Урсо о поддержке украинских производителей в выходе на международные рынки и продвижении бренда "Сделано в Украине".

Итальянское правительство имеет успешный опыт реализации программ поддержки местных производителей. Благодаря такой поддержке бренд Made in Italy стал известным во всем мире. Договорились о том, что Италия предоставит экспертов, которые помогут Украине продвигать бренд Made in Ukraine по примеру того, как это происходило в Италии два десятка лет назад - сказала она.

Также по ее словам, итальянские партнеры предложили помочь с продвижением украинских производителей на таких торговых площадках, как Amazon.

Также министры обсудили возможность привлечения частного сектора Италии к восстановлению украинской экономики, в том числе через совместные проекты в сфере логистики, производства и других направлениях.

Свириденко отметила, что Украине крайне важно привлекать иностранных инвесторов на украинский рынок - как тех, кто покинул украинский рынок с начала полномасштабного вторжения, так и тех, кто не работал в Украине, но рассматривает эту возможность.

Кроме того, на встрече были рассмотрены проблематичные аспекты, связанные с кредитованием экспортеров и инвесторов через Экспортно-кредитное агентство Италии SACE.

Напомним

Украинское правительство планирует стимулировать экономический рост путем увеличения локализации оборонного производства и поддержки отечественных производителей с помощью программы "Сделано в Украине" и инвестиционных стимулов.

Программа субсидий "Сделано в Украине" будет стоить Киеву более миллиарда долларов - Financial Times