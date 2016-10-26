Актрису, которая поддержала избиение военного в театре в Днепре уволили
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Днепре в театре оперы и балета, где произошел инцидент с избиением участника боевых действий, уволили артистку хора, которая в социальных сетях писала сообщения в поддержку действий нападающей, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Информацию об увольнении актрисы обнародовал советник городского головы Евгений Генди, также он добавил, что актриса уезжает в Россию.
"Информацию об увольнении актрисы подтвердила и советник председателя ОГА Татьяна Губа. Она уточнила, что актрису уволили по собственному желанию", - отметил источник.
Напомним, что актриса Екатерина Фондуроко на своей странице в Facebook стала на защиту нападающей, смеялась с избитого бойца.
В руководстве театра инцидент с актрисой пока не комментируют.
Как сообщал УНН, в театре оперы и балета Днепра на днях женщина ударила бойца АТО молотком по голове. Перед спектаклем женщина увидела в холле театра мужчины в военной форме и начала его оскорблять, кричать пророссийские лозунги. В антракте в ходе ссоры женщина достала из сумки молоток и ударил военного по голове.
Мужчина был направлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Сейчас его состояние стабильное.