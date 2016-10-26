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15 марта, 19:03 • 115541 просмотра

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15 марта, 13:44 • 167544 просмотра

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15 марта, 13:22 • 138565 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актрису, которая поддержала избиение военного в театре в Днепре уволили

Актрису, которая поддержала избиение военного в театре в Днепре уволили

Киев • УНН

 • 9201 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Днепре в театре оперы и балета, где произошел инцидент с избиением участника боевых действий, уволили артистку хора, которая в социальных сетях писала сообщения в поддержку действий нападающей, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Информацию об увольнении актрисы обнародовал советник городского головы Евгений Генди, также он добавил, что актриса уезжает в Россию.

"Информацию об увольнении актрисы подтвердила и советник председателя ОГА Татьяна Губа. Она уточнила, что актрису уволили по собственному желанию", - отметил источник.

Напомним, что актриса Екатерина Фондуроко на своей странице в Facebook стала на защиту нападающей, смеялась с избитого бойца.

В руководстве театра инцидент с актрисой пока не комментируют.

Как сообщал УНН, в театре оперы и балета Днепра на днях женщина ударила бойца АТО молотком по голове. Перед спектаклем женщина увидела в холле театра мужчины в военной форме и начала его оскорблять, кричать пророссийские лозунги. В антракте в ходе ссоры женщина достала из сумки молоток и ударил военного по голове.

Мужчина был направлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Сейчас его состояние стабильное.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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