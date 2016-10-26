Актрису, яка підтримала побиття військового у театрі в Дніпрі звільнили
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Дніпрі у театрі опери та балету, де стався інцидент з побиттям учасника бойових дій, звільнили артистку хору, яка у соціальних мережах писала повідомлення на підтримку дій нападниці, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Інформацію про звільнення актриси оприлюднив радник міського голови Євген Генді, також він додав, що актриса виїздить до Росії.
“Інформацію про звільнення актриси підтвердила й радник голови ОДА Тетяна Губа. Вона уточнила, що актрису звільнили за власним бажанням,”- зазначило джерело.
Нагадаємо, що актриса Катерина Фондуроко на своїй сторінці у Facebook стала на захист нападниці, кепкувала з побитого бійця.
У керівництві театру інцидент з актрисою поки не коментують.
Як повідомляв УНН, в театрі опери та балету Дніпра днями жінка вдарила бійця АТО молотком по голові. Перед виставою жінка побачила у холі театру чоловіка у військовій формі і почала його ображати, кричати проросійські лозунги. В антракті в ході сварки жінка дістала з сумки молоток та вдарила військового по голові.
Чоловік був направлений до лікарні з черепно-мозковою травмою. Наразі його стан стабільний.