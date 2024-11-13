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Актриса сериала «Сплетница» Шанель Бэнкс пропала без вести

Актриса сериала «Сплетница» Шанель Бэнкс пропала без вести

Киев  •  УНН

 • 4820 просмотра

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36-летняя Шанель Бэнкс, звезда сериала «Сплетница», не выходит на связь с 30 октября. Полиция и родственники не могут найти актрису, в ее квартире осталась только собака, пропал телефон и ноутбук.

Семья пропавшей актрисы Шанель Бэнкс, известной ролью в сериале «Сплетница», продолжает ее поиски через две недели после исчезновения в Лос-Анджелесе. Об этом УНН пишет со ссылкой на People.

Детали

На странице GoFundMe, созданной ее двоюродной сестрой Даниэль-Тори Сингх, указано, что 36-летняя актриса, известная по роли Сойер Беннетт в сериале «Сплетница», не выходила на связь с семьей с 30 октября. 

Полиция провела проверку ее квартиры 7 и 8 ноября, однако в обоих случаях Бэнкс там не обнаружили и заявили, что никаких следов преступления нет. Уже 10 ноября ее родные приехали в Калифорнию, чтобы помочь в поисках. Они попали в квартиру, но нашли только собаку актрисы. 

Единственные вещи, которые мы не нашли - это ее телефон и ноутбук. Она также никуда не ходит без своей маленькой собачки, которую также оставила. Она бы никуда не пошла, не сказав мне

- сказала ее сестра.

Напомним 

Попдива и певица Мадонна разошлась со своим парнем Акимом Моррисом, который был моложе ее на 37 лет.

Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly12 нояб. 2024, 11:09 • 82496 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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