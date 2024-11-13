Актриса сериала «Сплетница» Шанель Бэнкс пропала без вести

Семья пропавшей актрисы Шанель Бэнкс, известной ролью в сериале «Сплетница», продолжает ее поиски через две недели после исчезновения в Лос-Анджелесе. Об этом УНН пишет со ссылкой на People.

Детали

На странице GoFundMe, созданной ее двоюродной сестрой Даниэль-Тори Сингх, указано, что 36-летняя актриса, известная по роли Сойер Беннетт в сериале «Сплетница», не выходила на связь с семьей с 30 октября.

Полиция провела проверку ее квартиры 7 и 8 ноября, однако в обоих случаях Бэнкс там не обнаружили и заявили, что никаких следов преступления нет. Уже 10 ноября ее родные приехали в Калифорнию, чтобы помочь в поисках. Они попали в квартиру, но нашли только собаку актрисы.

Единственные вещи, которые мы не нашли - это ее телефон и ноутбук. Она также никуда не ходит без своей маленькой собачки, которую также оставила. Она бы никуда не пошла, не сказав мне - сказала ее сестра.

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