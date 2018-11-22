Актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 90843 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104732 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139971 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137481 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132824 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126657 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165289 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

Актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

Киев  •  УНН

 • 20209 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Британский актер Джеймс Хью Кэлам Лори стал кавалером ордена Британской империи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Би-би-си.

Награду ему вручил Его Королевское Высочество принц Чарльз.

Джеймс Хью Кэлам Лори — британский актер, профессиональный пианист, сценарист, режиссер, продюсер, писатель и певец, известность которому принесли прежде всего роли в британских комедийных телесериалах “Черная гадюка”, “Шоу Фрая и Лори” и "Дживс и Вустер “в сотрудничестве с его другом Стивеном Фраем, а также главная роль в американском телесериале “Доктор Хаус”. За роль доктора Хауса в 2005 и 2006 годах был награжден премией “Золотой глобус”. 28 января 2007 получил премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. В январе 2009 года стал победителем в номинации “Любимый драматический актер на ТВ” (англ. Favorite TV DRAMA ACTOR) на People’s Choice Awards 2009. В августе 2010 года возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, снимавшихся в американских драматических телесериалах. В 2011 году включен в Книгу рекордов Гиннесса как актер, привлекающий к экранам телевизоров наибольшую аудиторию. 25 октября 2016 года получил звезду на Голливудской аллее славы.

Как ранее информировал УНН, в Нью-Йорке состоялась церемония награждения победителей международной премии “Эмми” — International Emmy Awards. Победителям премии International Emmy были вручены 11 статуэток, которые получили представители десяти стран.

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