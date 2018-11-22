Актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Британский актер Джеймс Хью Кэлам Лори стал кавалером ордена Британской империи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Би-би-си.
Награду ему вручил Его Королевское Высочество принц Чарльз.
Джеймс Хью Кэлам Лори — британский актер, профессиональный пианист, сценарист, режиссер, продюсер, писатель и певец, известность которому принесли прежде всего роли в британских комедийных телесериалах “Черная гадюка”, “Шоу Фрая и Лори” и "Дживс и Вустер “в сотрудничестве с его другом Стивеном Фраем, а также главная роль в американском телесериале “Доктор Хаус”. За роль доктора Хауса в 2005 и 2006 годах был награжден премией “Золотой глобус”. 28 января 2007 получил премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. В январе 2009 года стал победителем в номинации “Любимый драматический актер на ТВ” (англ. Favorite TV DRAMA ACTOR) на People’s Choice Awards 2009. В августе 2010 года возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, снимавшихся в американских драматических телесериалах. В 2011 году включен в Книгу рекордов Гиннесса как актер, привлекающий к экранам телевизоров наибольшую аудиторию. 25 октября 2016 года получил звезду на Голливудской аллее славы.
Как ранее информировал УНН, в Нью-Йорке состоялась церемония награждения победителей международной премии “Эмми” — International Emmy Awards. Победителям премии International Emmy были вручены 11 статуэток, которые получили представители десяти стран.