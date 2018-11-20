У Нью-Йорку вручили премії "Еммі"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження переможців міжнародної премії "Еммі" - International Emmy Awards. Переможцям премії International Emmy було вручено 11 статуеток, які отримали представники десяти країн. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт нагороди.
“11 виграшних міжнародних програм та виставок Еммі охоплюють 10 країн: Бельгію, Чилі, Данію, Німеччину, Ізраїль, Португалію, Іспанію, Нідерланди, Великобританію й США”, — повідомляється на сайті.
Категорії, в яких нагороджували переможців, представлені в таких номінаціях, як: краще виконання актриси, краща виконання актора, комедія, документальний фільм, серіал, серія короткометражних фільмів, теленовела, ТВ-фільм / міні-серіал та інші.
Премію за найкращу акторську гру отримав данець Ларс Міккельсен (за серіал “Шляхи Господні”). Актор також відомий за роль російського президента Віктора Петрова (прототип Володимира Путіна) у серіалі “Картковий будинок”.
Статуетку найкращій актрисі вручили Ганні Шудт за роль у німецькому серіалі “Нежиті було б достатньо”.
Зокрема, кращим серіалом цього року визнано іспанський “Паперовий будинок”, коли найкращим комедійним серіалом став ізраїльський “Невсу”.
Нагороду за найкращу документалістику отримав фільм “Прощай, Алеппо”.
Крім презентації 11 статуеток Emmy, було представлено дві спеціальні нагороди Міжнародною академією телебачення та мистецтв.
Довідка УНН: International Emmy Awards — одна з найпрестижніших нагород у кіноіндустрії, що присуджується найкращим телевізійним проектам, що були створені у всьому світі.
Нагадаємо, раніше телесеріал “Гра престолів” став володарем телевізійної премії Emmy в головній категорії — “Кращий драматичний серіал”.