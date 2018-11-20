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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

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В Нью-Йорке вручили премии "Эмми"

В Нью-Йорке вручили премии "Эмми"

Киев  •  УНН

 • 11078 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Нью-Йорке состоялась церемония награждения победителей международной премии "Эмми" - International Emmy Awards. Победителям премии International Emmy были вручены 11 статуэток, которые получили представители десяти стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт награды.

Категории, в которых награждали победителей, представленные в таких номинациях, как: лучшее исполнение актрисы, лучше исполнение актера, комедия, документальный фильм, сериал, серия короткометражных фильмов, теленовелла, ТВ-фильм/мини-сериал и другие.

Премию за лучшую актерскую игру получил датчанин Ларс Миккельсен (за сериал "Пути Господни"). Актер также известен за роль русского президента Виктора Петрова (прототип Владимира Путина) в сериале "Карточный дом”.

Статуэтку лучшей актрисе вручили Анне Шудт за роль в немецком сериале "Насморка было бы достаточно".

В частности, лучшим сериалом в этом году признан испанский "Бумажный дом", когда лучшим комедийным сериалом стал израильский "Невсу".

Награду за лучшую документалистику получил фильм "Прощай, Алеппо".

Кроме презентации 11 статуэток Emmy, были представлены две специальные награды Международной академией телевидения и искусств.

Справка УНН: International Emmy Awards - одна из самых престижных наград в киноиндустрии, присуждаемая лучшим телевизионным проектам, созданным во всем мире.

Напомним, ранее телесериал "Игра престолов" стал обладателем телевизионной премии Emmy в главной категории - "Лучший драматический сериал".

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