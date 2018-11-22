Актор Г'ю Лорі став кавалером ордена Британської імперії

Нагороду йому вручив Його Королівська Високість принц Чарльз.

Джеймс Г’ю Келам Лорі — британський актор, професійний піаніст, сценарист, режисер, продюсер, письменник та співак, популярність якому принесли, насамперед, ролі в британських комедійних телесеріалах “Чорна Гадюка”, “Шоу Фрая та Лорі” і “Дживс і Вустер” у співпраці з його товаришем Стівеном Фраєм, а також головна роль в американському телесеріалі “Доктор Хаус”. За роль доктора Хауса у 2005 та 2006 роках був нагороджений премією “Золотий глобус”. 28 січня 2007 року отримав премію Гільдії кіноакторів США за кращу чоловічу роль у драматичному серіалі. У січні 2009 року став переможцем у номінації “Улюблений драматичний актор на ТБ” (англ. Favorite TV DRAMA ACTOR) на People’s Choice Awards 2009. У серпні 2010 року очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, що знімалися в американських драматичних телесеріалах. У 2011 році включений до Книги рекордів Гіннесса як актор, що привертає до екранів телевізорів найбільшу аудиторію. 25 жовтня 2016 року одержав зірку на Голлівудській алеї слави.

Як раніше інформував УНН, у Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження переможців міжнародної премії “Еммі” — International Emmy Awards. Переможцям премії International Emmy було вручено 11 статуеток, які отримали представники десяти країн.