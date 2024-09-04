Активность бортов Ту-95МС: Воздушные Силы призывают к готовности
Киев • УНН
Воздушные Силы Украины зафиксировали активность пяти бортов Ту-95МС, летящих в юго-восточном направлении с аэродрома «Оленья». Военные следят за ситуацией и предупреждают о возможной ракетной угрозе.
Зафиксирована активность пяти бортов Ту-95МС, которые с аэродрома "Оленья" осуществляют полеты в юго-восточном направлении. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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Воздушные Силы следят за ситуацией и предупреждают о возможной ракетной угрозе. Следовательно, в случае выявления ракетных угроз или пусков крылатых ракет будет предоставлена дополнительная информация.
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