Активность бортов Ту-95МС: Воздушные Силы призывают к готовности

Графики не действуют: в Киеве и 14 регионах Украины ввели аварийные отключения 7 часов назад • 48220 просмотра

Нанес ущерб столице почти на миллион грн: будут судить представителя организации, которая ремонтировала Южный мост 9 часов назад • 27545 просмотра

«Продолжается засыпка котлована": в Киеве завершается восстановление тоннеля метро между „Демеевской“ и »Лыбедской» 10 часов назад • 27273 просмотра

Вымогали средства на "общак" с арестантов СИЗО: в Киеве будут судить членов преступной группировки 11 часов назад • 28095 просмотра