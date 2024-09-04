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Активність бортів Ту-95МС: Повітряні Сили закликають до готовності

Активність бортів Ту-95МС: Повітряні Сили закликають до готовності

Київ • УНН

 • 20326 перегляди

Повітряні Сили України зафіксували активність п'яти бортів Ту-95МС, що летять у південно-східному напрямку з аеродрому "Оленья". Військові стежать за ситуацією та попереджають про можливу ракетну загрозу.

Зафіксована активність п’яти бортів Ту-95МС, що з аеродрому "Оленья" здійснюють польоти у південно-східному напрямку.Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Додамо

Повітряні Сили стежать за ситуацією і попереджають про можливу ракетну загрозу. Відтак, у разі виявлення ракетних загроз або пусків крилатих ракет буде надано додаткову інформацію.

Повітряні Сили: Ворожий ударний БпЛА прямує до Чернігова04.09.24, 01:21 • 20551 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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