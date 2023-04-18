Активисты "Желтой ленты" распространили свою символику в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Во временно оккупированных районах Запорожской области активисты общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" продолжают распространять украинскую символику, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Цитата

"На временно захваченных районах Запорожской области активисту общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" продолжаю распространять украинскую символику.Символику распространили в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также в ЦНС добавили, что: "Несмотря на растущую опасность в регионе растет количество активистов, ведь люди ждут возвращения в Украину и дают понять оккупантам, что им здесь не рады"

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