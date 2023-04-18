Активисты "Желтой ленты" распространили свою символику в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Во временно оккупированных районах Запорожской области активисты общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" продолжают распространять украинскую символику, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
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"На временно захваченных районах Запорожской области активисту общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" продолжаю распространять украинскую символику.Символику распространили в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре", - говорится в сообщении.
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Также в ЦНС добавили, что: "Несмотря на растущую опасность в регионе растет количество активистов, ведь люди ждут возвращения в Украину и дают понять оккупантам, что им здесь не рады"
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