Активисты "Желтой ленты" распространили свою символику в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре

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"На временно захваченных районах Запорожской области активисту общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" продолжаю распространять украинскую символику.Символику распространили в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре", - говорится в сообщении.

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Также в ЦНС добавили, что: "Несмотря на растущую опасность в регионе растет количество активистов, ведь люди ждут возвращения в Украину и дают понять оккупантам, что им здесь не рады"

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