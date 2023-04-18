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Активісти "Жовтої стрічки" поширили свою символіку в Бердянську, Мелітополі та Енергодарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У тимчасово окупованих районах Запорізької області активісти громадського руху спротиву окупації "Жовта стрічка" продовжують поширювати українську символіку, передає УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Цитата

"На тимчасово захоплених районах Запорізької області активісту громадського руху спротиву окупації “Жовта стрічка” продовжую поширювати українську символіку.Символіку поширили в Бердянську, Мелітополі й Енергодарі", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також у ЦНС додали, що: "Попри зростаючу небезпеку в регіоні зростає кількість активістів, адже люди чекають повернення до України й дають зрозуміти окупантам, що їм тут не раді"

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