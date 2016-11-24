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Активисты устроили пикет под стенами МВД

Киев • УНН

 • 17401 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Активисты устроили пикет под стенами Министерства внутренних дел в Киеве, передает корреспондент УНН.

Активисты устроили пикет под стенами МВД

Как отмечается в анонсе организаторов акции, пикет проводят "с требованием уволить начальника управления патрульной полиции Киева Юрия Зозулю и его заместителя Олега Чувилкина".

Активисты утверждают, что они якобы несут ответственность за избиение их подчиненными "студентов Егора Желязкова и Надежды Садивничей 16 ноября".

Добавим, возле здания МВД находятся правоохранители.

Украинские Национальные Новости

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