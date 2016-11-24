Активисты устроили пикет под стенами МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Активисты устроили пикет под стенами Министерства внутренних дел в Киеве, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в анонсе организаторов акции, пикет проводят "с требованием уволить начальника управления патрульной полиции Киева Юрия Зозулю и его заместителя Олега Чувилкина".
Активисты утверждают, что они якобы несут ответственность за избиение их подчиненными "студентов Егора Желязкова и Надежды Садивничей 16 ноября".
Добавим, возле здания МВД находятся правоохранители.