Активисты устроили пикет под стенами МВД

Как отмечается в анонсе организаторов акции, пикет проводят "с требованием уволить начальника управления патрульной полиции Киева Юрия Зозулю и его заместителя Олега Чувилкина".

Активисты утверждают, что они якобы несут ответственность за избиение их подчиненными "студентов Егора Желязкова и Надежды Садивничей 16 ноября".

Добавим, возле здания МВД находятся правоохранители.