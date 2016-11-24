Активісти влаштували пікет під стінами МВС

Як зазначається у анонсі орагінзаторів акції, пікет проводять "з вимогою звільнити начальника управління патрульної поліції Києва Юрія Зозулю та його заступника Олега Чувілкіна".

Активісти стверджують, що вони нібито несуть відповідальність за побиття їх підлеглими "студентів Єгора Желязкова та Надії Садівничої 16 листопада".

Додамо, поблизу будівлі МВС перебувають правоохоронці.