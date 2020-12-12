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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 64095 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 85382 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 11:09 • 148182 просмотра

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197457 просмотра

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Активисты устроили пикет под Офисом Зеленского, полиция доступ не ограничивала

Активисты устроили пикет под Офисом Зеленского, полиция доступ не ограничивала

Киев  •  УНН

 • 18269 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Активисты устроили пикет под стенами Офиса Президента, чтобы напомнить о деле Шеремета. В полиции заверили - доступ к ОП не ограничивали, передает УНН.

Как отметили активисты, под Офисом они символически попрощалась с правосудием. Активисты пришли с флагами и файерами, а кроме того - принесли с собой гроб и плакат "Зе правосудие мертво".

В полиции отметили - за правопорядком следили и проводили превентивные меры, но доступ не ограничивали.

"Перед Офисом Президента оснащены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Учитывая это, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования Правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки", - говорится в сообщении.

В полиции также отметили - при этом доступ граждан на территорию не ограничивали.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил меры ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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