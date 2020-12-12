Активисты устроили пикет под Офисом Зеленского, полиция доступ не ограничивала
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Активисты устроили пикет под стенами Офиса Президента, чтобы напомнить о деле Шеремета. В полиции заверили - доступ к ОП не ограничивали, передает УНН.
Как отметили активисты, под Офисом они символически попрощалась с правосудием. Активисты пришли с флагами и файерами, а кроме того - принесли с собой гроб и плакат "Зе правосудие мертво".
В полиции отметили - за правопорядком следили и проводили превентивные меры, но доступ не ограничивали.
"Перед Офисом Президента оснащены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Учитывая это, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования Правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки", - говорится в сообщении.
В полиции также отметили - при этом доступ граждан на территорию не ограничивали.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил меры ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.