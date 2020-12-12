Активісти влаштували пікет під Офісом Зеленського, поліція доступ не обмежувала
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Активісти влаштували пікет під стінами Офісу Президента, аби нагадати про справу Шеремета. У поліції запевнили - доступ до ОП не обмежували, передає УНН.
Як зазначили активісти, під Офісом вони символічно попрощалася з правосуддям. Активісти прийшли з прапорами та фаєрами, а крім того - принесли з собою домовину і плакат "Зе правосуддя мертве".
У поліції відзначили - за правопорядком стежили і проводили превентивні заходи, але доступ не обмежували.
"Перед Офісом Президента облаштовані святкові локації, а також заплановані інші заходи. Зважаючи на це, поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз’яснює вимоги Уряду щодо необхідності дотримання карантинних обмежень, також проводяться поверхневі перевірки", - йдеться у повідомленні.
У поліції також наголосили - при цьому доступ громадян на територію не обмежували.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.