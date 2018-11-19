Активисты в Ровенской области блокировали терминалы таможни
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Ровенской области группа активистов сегодня блокировала работу грузового у легкового терминалов таможни, протестуя против повышения стоимости растаможки европейских автомобилей. Об этом в Facebook сообщает депутат Львовского горсовета, руководитель ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич, передает УНН.
"По словам организаторов: цель акции отменить резкое и необоснованное подняте цен на растаможку автомобилей", - говорится в сообщении.
По словам Зинкевича, как утверждают блокировщики, за один день сумма растаможки автотранспорта выросла минимум на 1000 долл.
Напомним, на полицейской станции Нижние Ворота в Закарпатской области около 100 активистов перекрывали трассу с требованиями снижения цен на горючее, коммунальные услуги в части газа, упрощения растаможивания транспортных средств на Еврономер.