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Активісти у Рівненській області блокували термінали митниці

Активісти у Рівненській області блокували термінали митниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Рівненській області група активістів сьогодні блокувала роботу вантажного у легкового терміналів митниці, протестуючи проти підняття вартості розмитнення європейських автомобілів. Про це у Facebook повідомляє депутат Львівської міськради, керівник ГО “Варта 1” Ігор Зінкевич, передає УНН.

“Зі слів організаторів: мета акції відмінити різке й необґрунтоване підняття цін на розмитнення автомобілів”, — йдеться у повідомленні.

За словами Зінкевича, як стверджують блокувальники, за один день сума розмитнення автотранспорту виросла мінімум на 1000 дол.

Нагадаємо, на поліцейській станції Нижні Ворота у Закарпатській області близько 100 активістів перекривали трасу з вимогами зниження цін на пальне, комунальні послуги в частині газу, спрощення розмитнення транспортних засобів на єврономерах.

Українські Національні Новини

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