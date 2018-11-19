Активісти у Рівненській області блокували термінали митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Рівненській області група активістів сьогодні блокувала роботу вантажного у легкового терміналів митниці, протестуючи проти підняття вартості розмитнення європейських автомобілів. Про це у Facebook повідомляє депутат Львівської міськради, керівник ГО “Варта 1” Ігор Зінкевич, передає УНН.
“Зі слів організаторів: мета акції відмінити різке й необґрунтоване підняття цін на розмитнення автомобілів”, — йдеться у повідомленні.
За словами Зінкевича, як стверджують блокувальники, за один день сума розмитнення автотранспорту виросла мінімум на 1000 дол.
Нагадаємо, на поліцейській станції Нижні Ворота у Закарпатській області близько 100 активістів перекривали трасу з вимогами зниження цін на пальне, комунальні послуги в частині газу, спрощення розмитнення транспортних засобів на єврономерах.