Активисты освистали нардепа Южанину

Такую реакцию спровоцировало то, что Южанина занимает должность председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики и непосредственно имеет отношение к законопроектам о растаможивании авто.



Митингующие провожали народного депутата по улице Грушевского к двери в Комитеты, освистывая и выкрикивая "Ганьба". Отметим, что Южанина никак не отреагировала на действия активистов и не общалась с ними.



Напомним, центр Киева перекрыли автомобилисты на "евробляхах".







