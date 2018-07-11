Активисты освистали нардепа Южанину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Активисты,которые утром блокируют центр Киева, в частности правительственный квартал, освистали народного депутата Нину Южанину. Об этом повидомоляе УНН.
Такую реакцию спровоцировало то, что Южанина занимает должность председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики и непосредственно имеет отношение к законопроектам о растаможивании авто.
Митингующие провожали народного депутата по улице Грушевского к двери в Комитеты, освистывая и выкрикивая "Ганьба". Отметим, что Южанина никак не отреагировала на действия активистов и не общалась с ними.
Напомним, центр Киева перекрыли автомобилисты на "евробляхах".