Активісти освистали нардепа Южаніну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Активісти, які зранку блокують центр Києва, зокрема урядовий квартал, освистали народного депутата Ніну Южаніну. Про це повідомоляє УНН.
Таку реакцію спровокувало те, що Южаніна обіймає посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики і безпосередньо має відношення до законопроектів щодо розмитнення авто.
Мітингувальники проводжали народного депутата по вулиці Грушевського до дверей у Комітети, освистуючи і вигукуючи "Ганьба". Зазначимо, що Южаніна ніяк не відреагувала на дії активістів й не спілкувалася з ними.
Нагадаємо, центр Києва перекрили автомобілісти на “євробляхах".