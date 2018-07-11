Активісти освистали нардепа Южаніну

Таку реакцію спровокувало те, що Южаніна обіймає посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики і безпосередньо має відношення до законопроектів щодо розмитнення авто.



Мітингувальники проводжали народного депутата по вулиці Грушевського до дверей у Комітети, освистуючи і вигукуючи "Ганьба". Зазначимо, що Южаніна ніяк не відреагувала на дії активістів й не спілкувалася з ними.



Нагадаємо, центр Києва перекрили автомобілісти на “євробляхах".







