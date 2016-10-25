Активисты блокировали прокурора в зале Печерского райсуда
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Активисты не выпускали прокурора из зала Печерского районного суда Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения лидеру "Правого сектора" в Закарпатской области Александру Сачко, передает корреспондент УНН.
Активисты не выпускали прокурора из зала суда. Суд объявил перерыв на 10 минут по просьбе прокурора. В то время активисты закрыли двери и не выпускали никого.
Позже в суде был объявлен перерыв на 1 час в связи с необходимостью адвоката отъехать.
Как сообщал УНН, активисты пришли на заседание столичного суда по делу лидера "ПС" в Закарпатской области.