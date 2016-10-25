Активісти блокували прокурора у залі Печерського райсуду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Активісти не випускали прокурора із зали Печерського районного суду Києва, де відбувається засідання з обрання запобіжного заходу лідеру "Правого сектору" на Закарпатті Олександру Сачку, передає кореспондент УНН.
Активісти не випускали прокурора із зали суду. Суд оголосив перерву на 10 хвилин за проханням прокурора. У той час активісти закрили двері і не випускали нікого.
Пізніше у суді оголосили перерву на 1 годину у зв’язку з потребою адвоката від’їхати.
Як повідомляв УНН, активісти прийшли на засідання столичного суду у справі лідера "ПС" на Закарпатті.