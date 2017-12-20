Активы ГПЗКУ могут приватизировать за бесценок - Кинах

"На сегодняшний день в структуре экспорта Украины сырье АПК составляет около 42%. В том числе - зерновые культуры. Отечественный АПК имеет все шансы стать новым локомотивом украинской экономики. А совершенствование экспортной политики может вывести нас на высокий уровень национальной финансовой безопасности.

ГПЗКУ было одним из предприятий, призванных сформировать эффективный экспортный механизм через свою современную государственную политику. Но, к сожалению, ГПЗКУ не выполнило призванных функций и стало частью коррупционных схем. На сегодня мы имеем проблемы с обслуживанием взятых кредитов в очень серьезного партнера - КНР. Под вопросом и выполнение наших обязательств в виде поставок продукции в Китай", - сказал он.

Вывод активов зерновой корпорации на обанкротившуюся ГАК "Хлеб Украины" ставит под угрозу продовольственную безопасность Украины, считает Кинах.

"Если предприятия передают (активы -ред.) фактически обанкротившейся структуре, включая ГАК "Хлеб Украины", это опять же подтверждает отсутствие в Украине прозрачной современной государственной политики. Это ставит под угрозу продовольственную безопасность Украины. Это тревожит тем, что могут возникнуть очередные коррупционные схемы, включая возможную приватизацию за бесценок стратегических предприятий Украины. Если мы не имеем конкретной государственной программы развития корпораций, и все-таки отдадим данные активы за бесценок - это чревато ухудшением инвестиционного климата. Нас не поймут инвесторы", - сообщил он.

Кинах добавил, что данный вопрос должен пристально контролироваться правоохранительными органами и общественностью.

Напомним, ГАК "Хлеб Украины" пока через суды пытается отстранить активы Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ). Вероятно, это делается с целью дальнейшей приватизации предприятий ГПЗК заинтересованными лицами.

Такая ситуация смутила китайских инвесторов ГПЗКУ, которые на прошлой неделе приезжали с официальным визитом в Украину и встретились с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как пишут "Экономические известия", китайская сторона заподозрила попытку украинской власти способом вывода активов из ГПЗКУ в ГАК "Хлеб Украины" избежать выплат по полуторамиллиардным китайским кредитом.

В посольстве Китайской Народной Республики ситуацию с кредитом и возможные претензии через него к украинской власти комментировать УНН отказались, посоветовав при этом обратиться к украинскому правительству.