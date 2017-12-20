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Активи ДПЗКУ можуть приватизувати за безцінь - Кінах

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Державна продовольчо-зернова корпорація України повністю себе дискредитувала. Підприємство, яке мало впроваджувати сучасну державну політику, стало сьогодні частиною корупційних схем. Таку думку у коментарі УНН висловив глава Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

Активи ДПЗКУ можуть приватизувати за безцінь - Кінах

"На сьогодні у структурі експорту України сировина АПК становить біля 42%. В тому числі - зернові культури. Вітчизняний АПК має всі шанси стати новим локомотивом української економіки. А вдосконалення експортної політики може вивести нас на високий рівень національної фінансової безпеки.

ДПЗКУ була одним із підприємств, покликаних сформувати ефективний експортний механізм через свою сучасну державну політику. Але, на жаль, ДПЗКУ не виконало покликаних функцій і стало частиною корупційних схем. На сьогодні ми маємо проблеми з обслуговуванням взятих кредитів у дуже серйозного партнера - КНР. Під питанням і виконання наших зобов'язань у вигляді поставок продукції до Китаю", - сказав він.

Виведення активів зернової корпорації на збанкрутілу ДАК “Хліб Україна” ставить під загрозу продовольчу безпеку України, вважає А.Кінах.

"Якщо підприємства передають до фактичної збанкрутілої структури, включаючи ДАК "Хліб України", це знову ж підтверджує відсутність в Україні прозорої сучасної державної політики. Це ставить під загрозу продовольчу безпеку України. Це тривожить тим, що можуть виникнути чергові корупційні схеми, включаючи можливу приватизацію за безцінь стратегічних підприємств України. Якщо ми не маємо конкретної державної програми розвитку корпорацій, і все-таки віддамо дані активи за безцінь - це загрожує погіршенням інвестиційного клімату. Нас не зрозуміють інвестори", - повідомив він.

А.Кінах додав, що дане питання має пильно контролюватися правоохоронними органами та громадськістю.

Нагадаємо, ДАК “Хліб України” наразі через суди намагається відчужити активи Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ). Ймовірно, це робиться із метою подальшої приватизації підприємств ДПЗК зацікавленими особами.

Така ситуація збентежила китайських інвесторів ДПЗКУ, які минулого тижня приїздили з офіційним візитом до України і мали зустріч з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як пишуть “Економічні вісті”, китайська сторона запідозрила спробу української влади у спосіб виведення активів із ДПЗКУ до ДАК “Хліб Україна” уникнути виплат за півторамільярдним китайським кредитом.

У посольстві Китайської Народної Республіки ситуацію із кредитом та ймовірні претензії через нього до української влади коментувати УНН відмовилися, порадивши при цьому звернутися до українського уряду.

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