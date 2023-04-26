"Акт мести": россия высылает 10 норвежских дипломатов

Детали

Посол Норвегии в Москве был проинформирован о том, что «10 дипломатов объявлены нежелательными в россии», сообщила официальный представитель МИД Норвегии Рагнхильд Сименстад. Они должны покинуть россию «в короткий срок».

В мид россии заявили, что посла вызвали в знак протеста против решения Осло о высылке 15 российских дипломатов. В министерстве добавили, что будут принимать другие меры в ответ на «недружественные действия Осло», в частности ограничения на наем российского персонала для норвежских дипломатических миссий.

«Мы расцениваем решение россии как акт мести», - сказала Сименстад, добавив, что норвежские дипломаты в россии выполняют обычную дипломатическую работу.

Дополнение

13 апреля Норвегия заявила, что высылаемых ею россиян подозревают в шпионаже.

Во вторник соседняя Швеция уведомила россию, что пяти сотрудникам посольства в Стокгольме было предложено покинуть страну, поскольку они подозреваются в шпионаже. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что их деятельность «несовместима» с их дипломатическим статусом.

Общественные телерадиовещательные компании Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции недавно сообщили в рамках совместного расследования, что россию подозревают в шпионаже в отношении стран Северной Европы, и назвали имена сотрудников разведки, которые, вероятно, работают в посольствах россии в Стокгольме, Копенгагене и Осло. Вещатели также сообщили, что россияне вели шпионскую деятельность в водах Балтийского и Северного морей, используя гражданские рыболовные траулеры, грузовые суда и яхты.