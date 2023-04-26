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"Акт помсти": росія висилає 10 норвезьких дипломатів

"Акт помсти": росія висилає 10 норвезьких дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Десятьом норвезьким дипломатам у Москві було наказано залишити росію в середу, що, за словами Осло, було «актом помсти» за його рішення цього місяця вислати 15 російських дипломатичних співробітників за шпигунство, інформує УНН з посиланням на АР.

Деталі

Посол Норвегії в Москві був проінформований про те, що «10 дипломатів оголошені небажаними в росії», повідомила офіційний представник МЗС Норвегії Рагнхільд Сіменстад. Вони мають залишити росію «в короткий термін».

У мзс росії заявили, що посла викликали на знак протесту проти рішення Осло про висилку 15 російських дипломатів. У міністерстві додали, що вживатимуть інших заходів у відповідь на «недружні дії Осло», зокрема обмеження на найм російського персоналу для норвезьких дипломатичних місій.

«Ми розцінюємо рішення росії як акт помсти», - сказала Сіменстад, додавши, що норвезькі дипломати в росії виконують звичайну дипломатичну роботу.

Доповнення

13 квітня Норвегія заявила, що росіян, які нею висилаються, підозрюють у шпигунстві.

У вівторок сусідня Швеція повідомила росію, що п'ятьом співробітникам посольства у Стокгольмі було запропоновано залишити країну, оскільки вони підозрюються у шпигунстві. Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив, що їхня діяльність «несумісна» з їхнім дипломатичним статусом.

Громадські телерадіомовні компанії Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції нещодавно повідомили в рамках спільного розслідування, що росію підозрюють у шпигунстві щодо країн Північної Європи, і назвали імена співробітників розвідки, які, ймовірно, працюють у посольствах росії в Стокгольмі, Копенгагені та Осло. Мовники також повідомили, що росіяни вели шпигунську діяльність у водах Балтійського та Північного морів, використовуючи цивільні рибальські траулери, вантажні судна та яхти.

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