Аккерманскую крепость хотят внести в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Рабочая группа при Одесской областной государственной администрации утвердила План мероприятий для внесения Белгород-Днестровской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Одесской облгосадминистрации.
В течение следующего года должна быть оформлена заявка на включение в Список ЮНЕСКО. В частности, состоится определение объекта номинации, его границ, формулировка выдающейся универсальной ценности и определение критериев, по которым этот объект вносится в Список. Об этом сообщила заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова.
"По мнению специалистов, в заявке надо учитывать не только саму Белгород-Днестровскую крепость, но и тот факт, что она построена на руинах древнегреческого города Тира. Такое сочетание существенно "усилит" шансы объекта на попадание в список ЮНЕСКО", - отметила Светлана Шаталова.
В течение первых трех кварталов 2018 планируют разработать формат номинации, в том числе - состоится изготовление карт и планов объекта. Также управление туризма, рекреации и курортов Одесской областной государственной администрации вместе с экспертами определит состояние сохранности Белгород-Днестровской крепости и факторы, которые на это влияют: техногенного, экологического характера, другие риски, в том числе, со стороны посетителей.
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На 2019 запланирована подготовка научно-технологических рекомендаций, составление программ научно-проектных работ, генерального плана музеефикации и его эскизного проекта, подготовка научного отчета и тому подобное.
Следующее заседание рабочей группы состоится после Нового года.
Аккерманская крепость расположена на берегу Днестровского лимана на месте Тиры - древнегреческого полиса V - IV вв. до н. е. Укрепление, что формировалось в течение XIV - XV вв, относится к башенно-стеновому типу. Оно состоит из четырех частей: цитадели или генуэзского замка северного (гарнизонного), южного и портового дворов. Наиболее древней является цитадель, построенная во второй половине XIII - первой половине XIV в., вероятно, генуэзцами.