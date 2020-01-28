Ахметов приобрел "самую дорогую в мире виллу"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Украинский олигархт Ринат Ахметов приобрел "самую дорогую в мире виллу" во Франции за 200 млн евро. Ее начальная цена составляла 350 млн евро, но предыдущий владелец, компания Campari Group, продала ее с 43-процентной скидкой. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
Отмечается, что компания украинского олигарха Рината Ахметова SCM Holdings Limited приобрела виллу Les Cedres во Французской Ривьере. Эту информацию подтвердили в самой компании в понедельник, 27 января.
"Инвестиционная компания SCM Holdings Limited объявляет о приобретении объекта недвижимости, виллы Les Cedres (Франция), в группе Campari. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию", - говорится в сообщении прессслужбы SCM.
В августе 2019 агентство Bloomberg сообщало о продаже этой виллы за 200 млн евро "неуказанному покупателю для частного использования". Ее начальная цена составляла 350 млн евро, поэтому вилла считалась самой дорогой в мире.
Эта вилла была одним из активов, которые итальянская Campari Group получила, приобретя французский бренд ликеров Grand Marnier Group в 2016 году. С 1920-х этой виллой владела семья Марнье-Лапостоль. До них собственником Les Cedres был бельгийский король Леопольд II.
Вилла окружена ботаническим садом площадью 14 гектаров. Она расположена на полуострове между французским городом Ницца и Монако. Соседями Ахметова стали соучредитель Microsoft Corp. Пол Аллен и семья Ферреро.
Как сообщалось ранее в УНН, ДТЭК Ахметова в октябре прошлого года отключил лифты в столичном жилом комплексе.