Агрометеоролог: есть все предпосылки для хорошего урожая озимых в 2017 году

КИЕВ. 11 января. УНН. Из-за большого снежного покрова украинские поля обеспечены достаточной влагой и есть большая вероятность того, что в 2017 году будет хороший урожай озимых. Об этом в комментарии УНН сообщила главный агрометеоролог Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Сейчас угрожающих явлений для озимых культур не наблюдается. Потому что по всей территории Украины на полях лежит снег, который надежно укрывает посевы от морозов. Конечно, снег очень неравномернный. От двух сантиметров в Ровенской области до почти сорока - в Харьковской. То есть абсолютно неравномерный снежный покров. Под влиянием этой оттепели, которую мы наблюдаем, (до выходных будет во многих областях 0, +3 градусов, даже 6 градусов на юге), высота снега - уменьшится. Но он полностью не сойдет с полей и в дальнейшем будет защищать посевы ", - сообщила Т.Адаменко.

Также она отметила, что температура, которая наблюдалась, то есть похолодание, - это совершенно не аномальный холод.

"Это стандартная для Украины температура, -15, -20 градусов, и самая низкая -22 градуса, которая была на западе - это то, что характерно для нашего климата. То есть на сегодня угрозы озимым культурам нет. Большое количество снега на полях - во благо будущему урожаю ", - отметила агрометеоролог.

Также она отметила, что такое количество влаги на полях собирается не каждый год.

"То есть это подразумевает то, что у нас в начале весны будут оптимальнные влагозапасы в почве, то, что случается не каждый год. В любом случае, этой влаги хватит и на март, и на апрель, и, возможно, на часть мая. Так, что есть определенные надежды, что это будет хороший урожай озимых ", - сообщила Т.Адаменко.

Но главный агрометеоролог отметила, что еще половина зимы впереди.

"Я имею в виду угрозы, с точки зрения температурных условий, они не исчезли", - добавила Т.Адаменко.

Напомним, на Старый Новый год в Украине прогнозируют увеличение осадков , ожидается мокрый снег и гололедица. Температура будет колебаться в пределах от 1 до 8 градусов мороза, в некоторых областях сегодня ночью столбик термометра может показывать до 15 градусов мороза.