Агрессор обстрелял Днепропетровскую область: повреждено предприятие и возникли пожары в Днепре
Киев • УНН
В результате обстрела в Днепре повреждено промышленное предприятие и произошло два пожара. Также враг атаковал Никопольщину из артиллерии и "Градов".
Сегодня враг в очередной раз обстрелял Днепропетровскую область. По предварительной информации, в результате обстрела повреждено промышленное предприятие в Днепре, а также произошло два пожара в городе. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Информация о других последствиях ударов пока уточняется.
Угроза атак сохраняется, поэтому жителям области рекомендуется находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Кроме того, ночью армия противника нанесла удары по Никопольщине, в частности райцентру, а также Покровской и Червоногригорьевской громадах, используя артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град". К счастью, обошлось без жертв среди местных жителей.
В Днепре произошли взрывы21 нояб. 2024, 03:23 • 14000 просмотров