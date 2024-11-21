В Днепре произошли взрывы
Киев • УНН
в Днепре прогремели взрывы. Воздушные Силы проинформировали о скоростной цели в направлении города с востока.
В Днепре прогремели взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Напомним
В Украине объявлена воздушная тревога из-за вражеской баллистики. Воздушные Силы проинформировали о скоростной цели в направлении Днепра с востока.
Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара21 нояб. 2024, 03:10 • 9062 просмотра