В Днепре произошли взрывы

В Днепре прогремели взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Напомним

В Украине объявлена воздушная тревога из-за вражеской баллистики. Воздушные Силы проинформировали о скоростной цели в направлении Днепра с востока.

Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара