Агрессор держит два корабля с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях

На утро в Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр", который пока нет активного залпа. В Средиземном море зафиксирован один корабль с общим потенциальным залпом до 16 ракет типа "Калибр". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток через Керченский пролив в направлении Черного моря не прошло ни одного судна, и ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор. В Азовское море вошло одно судно, которое не продолжало движение из пролива Босфор.

Впрочем террористическое государство продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации, чем создает угрозы для мореплавания. Украинские военно-морские силы продолжают мониторинг ситуации и готовы реагировать на вызовы.

В Черном море находятся два вражеских корабля: общий залп - до 12 "калибров"