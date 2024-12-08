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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

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рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
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В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
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В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

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НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессор держит два корабля с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях

Агрессор держит два корабля с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях

Киев  •  УНН

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В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет без активного залпа. В Средиземном море-один корабль с потенциальным залпом до 16 ракет "Калибр".

На утро в Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр", который пока нет активного залпа. В Средиземном море зафиксирован один корабль с общим потенциальным залпом до 16 ракет типа "Калибр". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток через Керченский пролив в направлении Черного моря не прошло ни одного судна, и ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор. В Азовское море вошло одно судно, которое не продолжало движение из пролива Босфор.

Впрочем террористическое государство продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации, чем создает угрозы для мореплавания. Украинские военно-морские силы продолжают мониторинг ситуации и готовы реагировать на вызовы.

В Черном море находятся два вражеских корабля: общий залп - до 12 "калибров"5 дек. 2024, 04:51 • 61551 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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