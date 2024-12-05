В Черном море находятся два вражеских корабля: общий залп - до 12 "калибров"
Киев • УНН
В Черном море находятся 2 российских корабля с возможностью запуска до 12 ракет "Калибр". В Средиземном море находятся 6 кораблей, 4 из которых несут до 41 крылатой ракеты.
По состоянию на утро четверга, 5 декабря, в Черном море зафиксировали 2 корабля ракетоносителя, которые могут нести угрозу - до 12 крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр», общим залпом до 12 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также отмечается, что в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из них 4 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 41 ракеты.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 0 судов, из них 0 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 7 судов, из них 4 судна продолжили движение из пролива Босфор.
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