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В Черном море находятся два вражеских корабля: общий залп - до 12 "калибров"

В Черном море находятся два вражеских корабля: общий залп - до 12 "калибров"

Киев  •  УНН

 • 1418 просмотра

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В Черном море находятся 2 российских корабля с возможностью запуска до 12 ракет "Калибр". В Средиземном море находятся 6 кораблей, 4 из которых несут до 41 крылатой ракеты.

По состоянию на утро четверга, 5 декабря, в Черном море зафиксировали 2 корабля ракетоносителя, которые могут нести угрозу - до 12 крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр», общим залпом до 12 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из них 4 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 41 ракеты.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 0 судов, из них 0 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 7 судов, из них 4 судна продолжили движение из пролива Босфор.
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Плетенчук о российском ВПК и накоплении ракет: «Хоть и хромой, но работает»15 нояб. 2024, 10:16 • 15511 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор