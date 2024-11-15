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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Плетенчук о российском ВПК и накоплении ракет: «Хоть и хромой, но работает»

Плетенчук о российском ВПК и накоплении ракет: «Хоть и хромой, но работает»

Киев  •  УНН

 • 488 просмотра

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Представитель ВМС сообщил о накоплении россией ракет «Калибр», несмотря на их сниженную эффективность из-за украинского ПВО. рф имеет 8 носителей этих ракет в составе черноморского флота.

Из-за усиления украинского ПВО с начала войны для россии значительно снизилась эффективность применения ракет «Калибр», но эти ракеты остаются опасным оружием. Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает УНН.

«Калбиры» - это опасное оружие. Хотя его эффективность существенно снизилась с начала полномасштабного вторжения, но не стоит списывать их со счетов

- сказал Плетенчук.

По его словам, ракеты типа «Калибр» - это массовое оружие, которого у рф есть достаточно, и она может их массово применить, ведь черноморский флот имеет 8 носителей крылатых ракет «Калибр».

Когда они нас не обстреливают, они накапливают ракеты. ВПК рф хоть и хромая, но работает. Однако, они поняли, что применение этих ракет, как отдельного вида вооружения, не приносит результатов. Во время последних двух атак, когда они их массово применяли, силы ПВО уничтожили 100 процентов ракет

- добавил Плетенчук.

Напомним 

Ночью россия атаковала Украину 2 ракетами Х-59/69 и 29 дронами «Shahed» из Черного моря и Приморско-Ахтарска. ПВО сбила 26 целей, в Одессе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Оторвало ноги на улице Тараса Шевченко: СБУ ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей чф рф в Севастополе - источники13 нояб. 2024, 10:29 • 38441 просмотр

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
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