Плетенчук о российском ВПК и накоплении ракет: «Хоть и хромой, но работает»
Киев • УНН
Представитель ВМС сообщил о накоплении россией ракет «Калибр», несмотря на их сниженную эффективность из-за украинского ПВО. рф имеет 8 носителей этих ракет в составе черноморского флота.
Из-за усиления украинского ПВО с начала войны для россии значительно снизилась эффективность применения ракет «Калибр», но эти ракеты остаются опасным оружием. Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает УНН.
«Калбиры» - это опасное оружие. Хотя его эффективность существенно снизилась с начала полномасштабного вторжения, но не стоит списывать их со счетов
По его словам, ракеты типа «Калибр» - это массовое оружие, которого у рф есть достаточно, и она может их массово применить, ведь черноморский флот имеет 8 носителей крылатых ракет «Калибр».
Когда они нас не обстреливают, они накапливают ракеты. ВПК рф хоть и хромая, но работает. Однако, они поняли, что применение этих ракет, как отдельного вида вооружения, не приносит результатов. Во время последних двух атак, когда они их массово применяли, силы ПВО уничтожили 100 процентов ракет
Напомним
Ночью россия атаковала Украину 2 ракетами Х-59/69 и 29 дронами «Shahed» из Черного моря и Приморско-Ахтарска. ПВО сбила 26 целей, в Одессе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
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