Плетенчук о российском ВПК и накоплении ракет: «Хоть и хромой, но работает»

Из-за усиления украинского ПВО с начала войны для россии значительно снизилась эффективность применения ракет «Калибр», но эти ракеты остаются опасным оружием. Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает УНН.

«Калбиры» - это опасное оружие. Хотя его эффективность существенно снизилась с начала полномасштабного вторжения, но не стоит списывать их со счетов - сказал Плетенчук.

По его словам, ракеты типа «Калибр» - это массовое оружие, которого у рф есть достаточно, и она может их массово применить, ведь черноморский флот имеет 8 носителей крылатых ракет «Калибр».

Когда они нас не обстреливают, они накапливают ракеты. ВПК рф хоть и хромая, но работает. Однако, они поняли, что применение этих ракет, как отдельного вида вооружения, не приносит результатов. Во время последних двух атак, когда они их массово применяли, силы ПВО уничтожили 100 процентов ракет - добавил Плетенчук.

Напомним

Ночью россия атаковала Украину 2 ракетами Х-59/69 и 29 дронами «Shahed» из Черного моря и Приморско-Ахтарска. ПВО сбила 26 целей, в Одессе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

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