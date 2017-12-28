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Аграрный комитет ВР инициировал снижение ставки НДС на продукты питания

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс Украины в части снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для производителей сельскохозяйственной продукции, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ.

Аграрный комитет ВР инициировал снижение ставки НДС на продукты питания

Авторами инициативы выступили в основном члены комитета ВР по вопросам аграрной политики, указали, что в течение 2016-2017 годов несколько раз были изменены условия спецрежима налогообложения НДС сельхозпроизводителей, что в результате привело к критическим последствиям, в частности падению платежеспособности украинского потребителя.

Негативное влияние на аграрный сектор Украины, по их мнению, имеет также растущая международная конкуренция со стороны сельхозтоваропроизводителей стран ЕС и РФ, поскольку последние работают в значительно лучших условиях.

"При этом, если отечественные производители растениеводческой продукции могут компенсировать это неравенство благодаря природной маржинальности производства, обусловленной, в первую очередь, высоким плодородием почв, а также эффектом масштаба, поскольку средний размер украинского аграрного предприятия значительно превышает средний размер европейского. Однако, в случае с животноводством эффект масштаба полностью нивелируется диспропорцией в стоимости кредитных ресурсов, что особенно важно именно для животноводства из-за его высокой капиталоемкости (например, стоимость создания одного стойломеста крупного рогатого скота составляет около 10-12 тыс. долл.), а также природные ограничения скорости возврата инвестиций, которая составляет примерно 7-10 лет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициаторы также отмечают, что отмена спецрежима налогообложения при одновременном восстановлении возмещения экспортного НДС зерновикам привело к негативным тенденциям на внутреннем потребительском рынке Украины. За счет возмещения НДС зерновики подняли цены на корм для животных, что привело к росту себестоимости продуктов животного происхождения.

"В соответствии с принятыми в 2016 году изменениями в Бюджетный кодекс Украины, на поддержку аграрного сектора ежегодно должно выделяться 1% от общего производства аграрной продукции в 2016 году составил примерно 5,5 млрд грн, из которых собственно на поддержку украинских сельхозпроизводителей всех видов было предусмотрено выделить около 4 млрд грн.

При этом, потери только одной отрасли животноводства, если сравнивать 2015 и 2017 годы и учесть не только потери от отмены спецрежима, но и от роста цен на корма с помощью восстановления возмещения НДС при экспорте зерновых и технических культур, составят почти 7,48 млрд грн в ценах 2015 года", - отмечают члены аграрного комитета ВР.

Рост цен на продукты негативно влияет на потребительский спрос. Уровень потребления продуктов животноводства на одного человека в Украине значительно уступает аналогичному потреблению в ведущих странах мира и является меньшим по сравнению с рекомендованными физиологическими нормами. В 2016 году украинцы в среднем потребляли меньше на 29,5% мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов - на 38,1%, яиц - на 22%, по сравнению с рекомендованными нормами питания.

"Таким образом, в настоящее время можно наблюдать накопление диспропорции роста цен на животноводческую продукцию и роста затрат на ее производство, что в итоге приведет к ее подорожанию темпами, которые будут опережать инфляцию, что, в свою очередь, еще больше ударит по украинскому потребителю.

Итак, чтобы предотвратить острый продовольственный кризис и дальнейшее обнищание населения, а также упадок животноводства и сокращение объемов производства всех видов животноводческой продукции, возникает необходимость компенсировать не только потери животноводства из-за изменения режима налогообложения, но и ожидаемый рост цен для населения.

Эта задача может быть решена путем введения пониженной ставки на животноводческую продукцию и продукты питания, которые из нее производятся. Такая практика является общепринятой в странах Европейского Союза и направлена ​​на обеспечение доступности продуктов питания", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект подали народные депутаты, члены аграрного комитета ВР: А.Бакуменко (БПП), Н.Кучер (БПП), П.Юрчишин (БПП), Л.Козаченко (БПП), С.Мартыняк (Воля народа), а также народный депутат, член налогового комитета ВР В.Ничипоренко (Відродження).

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