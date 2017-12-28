Аграрный комитет ВР инициировал снижение ставки НДС на продукты питания

Авторами инициативы выступили в основном члены комитета ВР по вопросам аграрной политики, указали, что в течение 2016-2017 годов несколько раз были изменены условия спецрежима налогообложения НДС сельхозпроизводителей, что в результате привело к критическим последствиям, в частности падению платежеспособности украинского потребителя.

Негативное влияние на аграрный сектор Украины, по их мнению, имеет также растущая международная конкуренция со стороны сельхозтоваропроизводителей стран ЕС и РФ, поскольку последние работают в значительно лучших условиях.

"При этом, если отечественные производители растениеводческой продукции могут компенсировать это неравенство благодаря природной маржинальности производства, обусловленной, в первую очередь, высоким плодородием почв, а также эффектом масштаба, поскольку средний размер украинского аграрного предприятия значительно превышает средний размер европейского. Однако, в случае с животноводством эффект масштаба полностью нивелируется диспропорцией в стоимости кредитных ресурсов, что особенно важно именно для животноводства из-за его высокой капиталоемкости (например, стоимость создания одного стойломеста крупного рогатого скота составляет около 10-12 тыс. долл.), а также природные ограничения скорости возврата инвестиций, которая составляет примерно 7-10 лет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициаторы также отмечают, что отмена спецрежима налогообложения при одновременном восстановлении возмещения экспортного НДС зерновикам привело к негативным тенденциям на внутреннем потребительском рынке Украины. За счет возмещения НДС зерновики подняли цены на корм для животных, что привело к росту себестоимости продуктов животного происхождения.

"В соответствии с принятыми в 2016 году изменениями в Бюджетный кодекс Украины, на поддержку аграрного сектора ежегодно должно выделяться 1% от общего производства аграрной продукции в 2016 году составил примерно 5,5 млрд грн, из которых собственно на поддержку украинских сельхозпроизводителей всех видов было предусмотрено выделить около 4 млрд грн.

При этом, потери только одной отрасли животноводства, если сравнивать 2015 и 2017 годы и учесть не только потери от отмены спецрежима, но и от роста цен на корма с помощью восстановления возмещения НДС при экспорте зерновых и технических культур, составят почти 7,48 млрд грн в ценах 2015 года", - отмечают члены аграрного комитета ВР.

Рост цен на продукты негативно влияет на потребительский спрос. Уровень потребления продуктов животноводства на одного человека в Украине значительно уступает аналогичному потреблению в ведущих странах мира и является меньшим по сравнению с рекомендованными физиологическими нормами. В 2016 году украинцы в среднем потребляли меньше на 29,5% мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов - на 38,1%, яиц - на 22%, по сравнению с рекомендованными нормами питания.

"Таким образом, в настоящее время можно наблюдать накопление диспропорции роста цен на животноводческую продукцию и роста затрат на ее производство, что в итоге приведет к ее подорожанию темпами, которые будут опережать инфляцию, что, в свою очередь, еще больше ударит по украинскому потребителю.

Итак, чтобы предотвратить острый продовольственный кризис и дальнейшее обнищание населения, а также упадок животноводства и сокращение объемов производства всех видов животноводческой продукции, возникает необходимость компенсировать не только потери животноводства из-за изменения режима налогообложения, но и ожидаемый рост цен для населения.

Эта задача может быть решена путем введения пониженной ставки на животноводческую продукцию и продукты питания, которые из нее производятся. Такая практика является общепринятой в странах Европейского Союза и направлена ​​на обеспечение доступности продуктов питания", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект подали народные депутаты, члены аграрного комитета ВР: А.Бакуменко (БПП), Н.Кучер (БПП), П.Юрчишин (БПП), Л.Козаченко (БПП), С.Мартыняк (Воля народа), а также народный депутат, член налогового комитета ВР В.Ничипоренко (Відродження).