Аграрные расписки расширят финансирование аграриев на деоккупированных территориях

Детали

По его словам, соответствующий законопроект №9352 от 05.06.2023 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью создания условий для привлечения средств на агропроизводство» находится на рассмотрении Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике, хотя остается пока что без особого движения.

Главная идея нововведения — предоставить возможность аграриям привлекать средства под залог прав аренды земли, земля может рассматриваться как залог для получения банковского кредита.

«Действующее законодательство разрешает распоряжение (в частности, передачу в залог) правом аренды земельного участка сельхозназначения без согласования с собственником такого земельного участка. Однако определенный в Земельном кодексе порядок проведения земельных торгов не предусматривает возможности проведения земельных торгов по продаже права аренды в принудительном порядке. То есть, даже если право аренды передано в качестве залога по кредиту, кредитор не сможет его реализовать. Отсутствие механизма реализации права аренды на земельных торгах исключает такой актив из оборота и делает невозможным использование его в качестве обеспечения для привлечения финансовых ресурсов», — отмечает Денис Марчук.

При этом он добавляет, что это значительно снижает интерес кредиторов, в частности банков, поставщиков СЗР, семян, удобрений и трейдеров к аграрным расписок. Они считаются такими, которые не являются «приемлемым обеспечением» с точки зрения банковского законодательства.

«Вместо этого урегулирование механизма передачи прав аренды земли позволит создать рынок таких прав и условия для кредитования банками аграрной отрасли под аграрные расписки, обеспеченные правами аренды земли», — добавляет Денис Марчук.

Кроме того, возможность передать права аренды земли в качестве обеспечения по аграрным распискам значительно повысит надежность и привлекательность самого инструмента. По словам эксперта, на практике залог в виде будущего урожая не привлекателен для кредиторов. Он требует слишком много усилий по администрированию — оценка качества, мониторинг, доращивание урожая в случае досрочного взыскания и т.д.

Денис Марчук акцентирует внимание, что особенно на деоккупированных территориях очень сложная ситуация с банковским кредитованием. Многие предприятия взяли кредиты еще до войны. «Сейчас мощности разрушены, что-то угнано, что-то сожжено, заминировано, а кредит нужно возвращать. Чтобы его вернуть, требуется новый кредит для закупки производственных ресурсов, а банк его выдавать не будет. В отдельных случаях мы искали возможность перекредитования фермеров в рамках ВАР», — резюмировал он.