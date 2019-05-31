Аграрная партия Украины хочет сформировать коалицию с "слугой народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Аграрная партия Украины будет участвовать в досрочных парламентских выборах. В установленный законом срок партия проведет съезд и выдвинет своих кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.
Партия будет участвовать в общеукраинских выборах впервые.
Несмотря на короткий срок кампании, партия убеждена в преодолении барьера.
"Аграрная партия едва ли не самую разветвленную и мощную сеть низовых организаций. Это подтверждается стабильно высокими результатами партии на местных выборах. Более 5000 депутатов местных советов избраны от Аграрной партии. Партия насчитывает 80 000 активистов и волонтеров ", - сообщили в партии.
Аграрная партия Украины намерена представлять интересы всех Украинский, проживающих в селах и небольших городах, а также всех украинский, чья жизнь напрямую связано с украинским селом.
"Наши избиратели - жители сел и небольших городов; украинцы, чьи родители и родственники живут в селах; это выходцы из сельской местности; это украинцы, чья трудовая и бизнес-деятельность связана с аграрной сферой ", - заявили в партии.
В политической силе заявляют также, что партия будет вести в парламент и в правительство команду профессиональных управленцев и политиков, которые уже завоевали доверие людей благодаря эффективному представительству их интересов, а также благодаря вкладу в развитие местных сообществ как депутаты местных советов и руководители органов самоуправления.
Уже в составе нового парламента Аграрная партия будет вести переговоры о формировании большинства, прежде всего, с партией "Слуга народа".
В ближайшее время партия планирует сообщить имя руководителя избирательного штаба.