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Аграрна партія України хоче сформувати коаліцію зі “Слугою народу”

Аграрна партія України хоче сформувати коаліцію зі “Слугою народу”

Київ • УНН

 • 7301 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах. У встановлений законом термін партія проведе З’їзд та висуне своїх кандидатів. Про це УНН повідомили у прес-службі політсили.

Партія братиме участь у загальноукраїнських виборах вперше.

Незважаючи на короткий термін кампанії, партія переконана в подоланні бар’єру.

“Аграрна партія має чи не найбільш розгалужену і потужну мережу низових організацій. Це підтверджується стабільно високими результатами партії на місцевих виборах. Понад 5 тисяч депутатів місцевих рад обрані від Аграрної партії. Партія налічує 80 тисяч активістів і волонтерів”, — повідомили у партії.

Аграрна партія України має намір представляти інтереси всіх українців, які проживають у селах та невеликих містах, а також усіх українців, чиє життя безпосередньо пов’язане з українським селом.

“Наші виборці — мешканці сіл та невеликих міст; українці, чиї батьки й родичі живуть у селах; це вихідці із сільської місцевості; це українці, чия трудова і бізнесова діяльність пов’язана з агарною сферою”, — заявили в партії.

В політичній силі заявляють також, що партія вестиме до парламенту й до уряду команду професійних управлінців і політиків, які вже завоювали довіру людей завдяки ефективному представництву їх інтересів, а також завдяки внеску у розвиток місцевих громад як депутати місцевих рад та керівники органів самоврядування.

Уже у складі нового парламенту Аграрна партія вестиме переговори про формування більшості, передусім, з партією “Слуга народу”.

Найближчим часом партія планує повідомити ім’я керівника виборчого штабу.

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